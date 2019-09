ADO knuffelactie levert naast 30.000 beren ook 27.500 euro op

De cheque met het opgehaalde bedrag werd gisteren tijdens de thuiswedstrijd tegen AZ op de middenstip van het Cars Jeans Stadion feestelijk onthuld. Vorige week gooiden ADO-supporters ruim vierduizend knuffels in een vak waar zieke kinderen van het Sophia Kinderziekenhuis zaten, om hen even in het zonnetje te zetten. Daarnaast komt nu ook een fiks bedrag op de rekening van het ziekenhuis te staan, om de kinderen verder te kunnen helpen.

Teveel beren

Na de oproep aan supporters om die knuffelberen in te zamelen voor de jaarlijkse knuffelregen bij de uitwedstrijd tegen Feyenoord, bleek de inzameling met 30.000 knuffels zo’n groot succes, dat er duizenden beren te veel waren om mee te nemen naar de wedstrijd in de Kuip in Rotterdam.

Zo werd de actie ‘Adopteer een Knuffelbeer’ in het leven geroepen. Supporters die zieke kinderen een warm hart wilden toedragen konden in plaats van een beer ook geld doneren.

De overige beren die zijn ingezameld worden volgens initiatiefnemer Marc Weterings bij andere zieke kinderen gebracht. ,,Wij zorgen dat die knuffels terechtkomen bij kinderen met een beperking die onder meer bij Ipse de Brugge, Hospik en het Westerhonk zitten”, zei hij eerder tegen het AD. Het was volgens hem een win-winsituatie. ,,We maken andere goede doelen en zieke kinderen vanuit de hele regio er nu ook blij mee”, zei Weterings trots.