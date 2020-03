ADO koestert herinneringen aan laatste wedstrijd in Alkmaar: 'AZ-uit, dat was gezellig'

Met een late 2-3 overwinning leek ADO vorig jaar bij AZ goed weg te komen. Leek, want de spelersbus wilde maar niet starten. Nachtwerk was het, pas na 2,5 uur oponthoud kwam er beweging in het groene gevaarte. Toch is de herinnering van de ADO-spelers aan die avond zoet. Bitterzoet eigenlijk, want het bier vloeide rijkelijk. In de geparkeerde bus, maar ook in het spelershome van AZ.