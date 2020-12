ADO krijgt casino in stadion: ‘Dit geeft stadion meer glans’

Het casino komt links van de entree van het Cars Jeans Stadion in het deel dat bekend stond als de Zuiderpark Lounge en het Haags Heineken Huis. Volgens Hommerson Casino’s is dit de ideale locatie voor een casino. ,,We hebben lange tijd in deze omgeving rondgekeken en uiteindelijk is ons oog gevallen op het hoofdgebouw van ADO Den Haag. Als wij daar de Zuiderpark Lounge in liepen, dan zagen we het meteen voor ons: daar moest gewoon een casino komen. De faciliteiten zijn aanwezig en alles is helemaal in orde”, aldus een trotse directeur Remco van den Berg.