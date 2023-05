ADO mag alleen nog met vergunning spelen: ‘Extra instrument om op te treden bij ongeregeldheden’

indebuurt.nl IJssalon Lust is meer dan een foodtruck: 'We hebben ambachte­lijk ijs en een leuke speelweide'

De weersvoorspellingen zien er goed uit, dus het ijsseizoen kan beginnen! Overal zien we ijssalons de deuren openen waaronder Lust in de Hoekpolder. Cynthia Schmidt en Kim van Holsteijn, de eigenaren van de populaire ijssalon, hebben deze winter niet stilgezeten: ‘We hebben nog meer smaken en het is kindvriendelijker geworden.’