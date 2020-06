ADO moet stad uit om te trainen

Als het eerste elftal van ADO Den Haag in de week van 20 juli aan het nieuwe voetbalseizoen begint, zal dat in Rijswijk zijn. Nieuwe trainer Aleksandar Rankovic moet er met zijn selectie de stad voor uit, maar krijgt dan wel de beschikking over twee natuur- en nog eens twee kunstgrasvelden.

ADO was al jaren op zoek naar een nieuwe trainingslocatie, omdat het kunstgras deze zomer uit het stadion verdwijnt. Meer dan zeven jaar trainde het eerste elftal op het hoofdveld, maar dat is straks op echt gras niet meer mogelijk.



Op dit moment traint de selectie onder leiding van Virgilio Teixeira en Rick Hoogendorp in groepjes op jeugdcomplex De Aftrap. De praktijk in het Zuiderpark, waar het jeugdcomplex is gevestigd, wijst nu al uit dat het daar dringen is. Toch blijft het voor de club een wens om op termijn met de selectie naar de plek van het oude stadion terug te keren, maar daarvoor is extra ruimte nodig.

Quote Het sportpark is van het failliete Haaglandia en voorganger RVC

Nu is net over de gemeentegrens in Rijswijk op het Prinses Irene Sportpark voldoende plek voor ADO. Het voormalige terrein van het failliete Haaglandia en voorganger RVC is door enkele lokale ondernemers recent al deels opgeknapt. Wel zullen de gebouwen wat worden aangepast, zodat de nummer 17 van de eredivisie aan de Schaapweg een frisse start kan maken.

,,We waren op zoek naar een trainingsaccommodatie met minimaal twee natuurgrasvelden”, zegt algemeen directeur Mohammed Hamdi. ,,Het is mooi dat we een locatie hebben kunnen vinden die aan de belangrijkste voorwaarde voldoet. Daar willen we de gemeente Rijswijk en de eigenaren van het sportpark hartelijk voor bedanken.”

Björn Lugthart, wethouder Sport en Gezondheid van Rijswijk: ,,We hebben het doel om van Rijswijk een sportstad te maken en dit sluit daar mooi bij aan. We zijn ontzettend blij dat het sportpark nieuw leven is ingeblazen.” ,,We zijn zeer verheugd dat we deze trainingslocatie in ieder geval de komende twee seizoenen kunnen gebruiken”, zegt algemeen directeur Mohammed Hamdi van ADO Den Haag.



De gemeente Den Haag hoopt de selectie van ADO graag snel weer welkom te heten. ,,We hebben hetzelfde doel voor ogen: de eerste selectie terug in het Zuiderpark”, zegt wethouder Sport Hilbert Bredemeijer van de gemeente Den Haag. ,,Hoe sneller het eerste elftal kan terugkeren op Haagse trainingsgrond, hoe beter.”