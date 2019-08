ADO moet zich revancheren tegen angstgegner VVV-Venlo: 'Ze kunnen doorzetten'

Maurice Steijn kon het in januari van dit jaar niet laten om breeduit te lachen toen zijn spits Jay-Roy Grot diep in de blessuretijd de overwinning van zijn ploeg veiligstelde. Kort nadat de Haagse oefenmeester de ruimte had gekregen zijn winterse trainingskamp uitgerekend in het Cars Jeans Stadion te beleggen, boekte hij daar met VVV-Venlo de tweede overwinning van het seizoen tegen zijn oude club ADO Den Haag. Die thuisnederlaag aan het begin van de tweede seizoenshelft, die tot stand kwam nadat ADO-keeper Robert Zwinkels op aanraden van de VAR een rode kaart kreeg nadat hij op het been van VVV-spits Peniel Mlapa ging staan, viel rauw op het dak van de Haagse ploeg. Met FC Emmen en VVV-Venlo bleken juist twee directe concurrenten in de verhitte strijd om uit de onderste regionen te komen angstgegners voor het team van trainer Fons Groenendijk.