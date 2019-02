ADO neemt afstand van vandalisme in Amsterdam: ‘Respectloos en triest’

De politie is op de hoogte van de bekladdingen en kreeg vanmorgen diverse meldingen binnen. Hoeveel is niet bekend. ,,Maar eentje is heel opvallend’’, zegt een woordvoerder. ,,De Dokwerker is ook beklad. Ongepast.” Het beeld staat op het Jonas Daniël Meijerplein en is ter nagedachtenis aan de Februaristaking in 1941. De staking begon in Amsterdam en was het enige massale protest tegen de Jodenvervolging in bezet Europa. ,,Ze hebben gelukkig alleen de onderarm en linkerheup beklad. Waarschijnlijk zijn ze gestoord of durfden ze het toch niet aan om het helemaal onder te spuiten.”



De politie gaat proberen te achterhalen welke supporters er achter de bekladdingen zitten. ,,En dan gaan we de schoonmaakkosten op hen verhalen.”