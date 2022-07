ADO sluit trainingskamp af met ruime oefenzege op tweededivisionist Excelsior Maassluis

Tekst: ADO Den Haag begon op de KNVB Campus, waar de selectie gisteren nog trainde in het kader van een trainingskamp, met voornamelijk jongelingen in de basis. Zo was er een basisplaats voor Finn Dicke, Finn van Breemen en Nick Broekhuizen. Ook Jordy Wehrmann, die deze week zijn eerste dagen als ADO-speler beleefde, mocht starten.

Het jeugdige ADO had het met name in de eerste helft lastig tegen Excelsior Maassluis, waar de geblesseerde Gabri Urbanus ontbrak. De ploeg van Dirk Kuyt creëerde, op gevaarlijke schoten van Rafael Struick en Silvinho Esajas na, weinig.

In de tweede helft veranderde daar tot aan de zestigste minuut niets aan. Dit was het moment waarop ervaren krachten als Thomas Verheydt, Gregor Breinburg en Boy Kemper in de ploeg kwamen.

ADO, waar Joël Zwarts nog ontbrak, ging vanaf dat moment beter spelen. Amper vier minuten na zijn entree raakte Max de Waal - tegen Laakkwartier nog viermaal trefzeker - met een hard schot de lat. Vlak erna was het via Dhoraso Klas wél raak, met een van richting veranderd schot vanaf een meter of tien.

Nare bijsmaak

Een minuut of tien later was het ook raak voor De Waal, die alert reageerde op een door de Excelsior Maassluis-doelman gepareerd schot en de bal in een leeg doel kon tikken. Ook Verheydt en Kemper pikten in de slotfase nog hun doelpunten mee. Voor Kemper was het een doelpunt met een nare bijsmaak. Na zijn doelpunt moest de linksachter zich direct geblesseerd laten vervangen.

ADO sloot zijn derde oefenduel in ieder geval wel met een zege af. De volgende oefenwedstrijd voor de Haagse ploeg is tegen SK Beveren.

