ADO-speelsters succesvol in het buitenland

Doel

Jennifer Vreugdenhil stond zes seizoenen onder de lat bij ADO. Won in 2015 de KNVB Beker en was Europees kampioen onder 19 jaar in 2014. Borg haar keepershandschoenen na vorig seizoen op voor een carrière bij Defensie. Totdat volledig onverwacht Valencia een doelvrouw zocht. Speelt nu in de Primera División tegen het Barcelona van Lieke Mertens.

Verdediging

Paola van der Veen, de tweelingzus van Yvette, die dit seizoen haar studie voorrang boven ADO geeft. Verdedigster, die zowel centraal als rechtsback kan spelen. Vertrok twee seizoenen geleden naar de Verenigde Staten. Studeert media en entertainment aan en speelt in de PAC-12 competitie (een van de betere vrouwencompetities in Amerika) voor de Universiteit van Utah. Keert ooit terug bij ADO.

Kim Dolstra, een centrale verdedigster. Kwam in 2013 over van Telstar. Gaat na een half jaar naar ÍB Vestmannaeyjar in IJsland. Speelde door een zware knieblessure geen competitiewedstrijden en keerde na haar revalidatie terug bij ADO. Won in 2015 de KNVB Beker om vervolgens naar AGSM Verona in Italië te trekken. In de operastad bleek het vooruitzicht rooskleuriger dan de werkelijkheid. Nadat financiële afspraken niet werden nagekomen vertrok ze opnieuw naar IJsland. Speelt nu voor Stjarnan, dat aan de voorronde van de Champions League meedeed.

Mandy van den Berg, een centrale verdedigster. Naaldwijkse rots in de branding bij Oranje en ADO. Droeg het groen-geel vanaf de oprichting van de eredivisie tot aan de titel- en bekerwinst in 2012. Vertrok daarna naar Vittsjö in Zweden. Speelde ook voor Lillestrøm SK (Noorwegen), voordat Liverpool aanklopte. Verliet vervolgens de Merseystad voor Women's Super League-laagvlieger Reading, omdat die club dezelfde speelstijl als Oranje heeft. Aanvoerster van Oranje. Zette alles op EK in eigen land, maar belandde na een duel op de bank. Heeft, na 88 interlands, voorlopig bedankt voor Oranje. Bij ADO staat voor haar de deur altijd open en zien ze haar liever vandaag dan morgen terugkeren.

Mijke Roelfsema, de speelster die van opleidingsploeg Jong ADO Den Haag de overstap naar het eerste team maakte. De Schoonhovense is van origine een middenveldster, maar werd vaak centraal in de verdediging of linksback geposteerd. Kon haar basisplek niet vasthouden. Studeert, na drie seizoenen ADO, sinds september psychologie in Boston en speelt voor het universiteitsteam in de hoog aangeschreven Atlantic Coast Conference. Saillant detail: Roelfsema heeft vliegangst en dat terwijl het team zich meestal per vliegtuig naar uitwedstrijden verplaatst...

Middenveld

Tessel Middag. Wat als ze in de aanloop naar het EK niet een zware kruisbandblessure had opgelopen? Had de wereld dan gehoord van uitblinkster Jackie Groenen? Ook al een speelster van het team dat met ADO de dubbel in 2012 won. Vertrok na één seizoen ADO net als velen daarna naar het pas opgerichte Ajax-vrouwenteam. Won in Amsterdam geen landstitel maar verdiende wel een transfer naar Manchester City, dat net als in het mannenvoetbal op weg is naar de absolute top.

Dominique Bruinenberg, een creatieve middenveldster met een mooie trap in beide benen. Kwam, zag en overwon. Overgekomen van Telstar speelde ze slechts een seizoen bij ADO, maar won wel de beker in 2015. Vertrok daarna net als Dolstra naar AGSM Verona. Speelde in Italië weliswaar Champions League, maar de financiële afspraken werden niet nagekomen. Voetbalt daarom nu bij Sunderland in de WSL, de tegenhanger van de mannelijke Premier League.

Sheila van den Bulk, een berkelse allrounder met een enorme drive. Speelde in haar ADO-tijd op alle posities: van rechtsback tot linksbuiten. Meestal in de verdediging of op het middenveld te vinden. Net als Van den Berg behorend tot de pioniers van de eredivisie. Vertrok na de bekerwinst in 2013 (waarin ze de beslissende strafschop benutte) naar het buitenland. Via de Noorse clubs IL Sandviken en Kolbotn IL inmiddels bij het Zweedse Djurgårdens IF beland. Werd door bondscoaches jarenlang genegeerd waardoor ze pas vorig jaar haar debuut maakte. Behoorde tot de EK-selectie, maar speelde niet.

Aanval

Eshly Bakker, een aanvalster die zowel centraal als op de vleugel kan spelen. Voetbalde van 2010 tot 2012 bij ADO. Won de dubbel en vertrok eveneens naar Ajax. Maakte vorig seizoen een binnenlandse transfer naar FC Twente en speelt nu in de Bundesliga bij MSV Duisburg. Heeft een knipperlichtrelatie met Oranje. Echte doorbraak blijft voorlopig uit.

Pia Rijsdijk, een speelster die ADO dit seizoen heel erg zal missen. De aanvallende middenveldster die zich de spitspositie heeft eigen gemaakt was in twee seizoenen goed voor 25 doelpunten in 58 duels. Speelde vier jaar in de Verenigde Staten op de universiteit van Alabama. Overgekomen van Ter Leede speelde ze daarvoor al een handvol wedstrijden in het groen-geel. Dankzij haar assist won ADO ook in 2015 de bekerfinale. Heeft haar langgehoopte transfer naar de Bundesliga te pakken.