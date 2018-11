ADO-spelers bezoeken basisschool: ‘Hoe kan je iemand nou pesten?’

In 1996 gingen de toenmalige ADO-spelers Gerald Sandel en Gavin Price voor het eerst op bezoek bij een school in Escamp om met leerlingen te praten. Sindsdien gaat ADO elk jaar minstens 20 keer langs bij scholen in heel Den Haag. Elke keer met minimaal twee eerste-elftalspelers. ,,Het effect daarvan is moeilijk te meten’’, zegt Anton Nijboer, projectleider van ADO Den Haag in de Maatschappij. ,,Wat we weten is dat spelers invloed hebben en we hopen dat de kinderen twee keer gaan nadenken voor ze iets vervelends doen.’’



Mandy Jautze is docente van groep 7a. ,,Ik denk dat de komst van die ADO-spelers een bijdrage levert aan hoe de kinderen in het vervolg met dit onderwerp omgaan’’, zegt ze. Directeur André Verboon is het met haar eens. Hij wil graag even kwijt dat Feyenoord eigenlijk zijn club is. ,,Maar na Feyenoord ga ik voor ADO.’’