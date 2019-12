ADO stuurt assistent-trainer De Graaf weg na ruzie met Gorter

Volgens diverse media leidde het onderlinge conflict tussen De Graaf en Gorter, die dit seizoen nog geen minuut in actie kwam in de eredivisie, tot een vechtpartij. De clubleiding heeft de assistent-trainer naar huis gestuurd.

Algemeen directeur Mohammed Hamdi gaat met de betrokkenen in gesprek zodra hij terug is uit de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij was voor een gesprek met de clubloze trainer Maurice Steijn. Hamdi is op zoek naar een opvolger van de opgestapte hoofdtrainer Alfons Groenendijk. Dirk Heesen, net als De Graaf assistent-trainer bij ADO, heeft voorlopig de verantwoordelijkheid over het geel-groene elftal.