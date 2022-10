ADO-supporters zijn berouwvol na rellen, toch zet rechter zet vier van hen achter slot en grendel

Museumkwar­tier Den Haag zoekt bestemming voor bloemen­kunst­werk dat veel bekijks had

Het kunstwerk ‘De Kievitsbloemen’ van Linda Nieuwstad was afgelopen zomer niet te missen voor wie langs de Hofvijver in Den Haag wandelde. Er was veel waardering voor de ‘bloemen’. Om nog meer mensen van het werk te kunnen laten genieten, is Museumkwartier Den Haag op zoek naar een nieuwe bestemming.

30 oktober