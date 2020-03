ADO-voetballer Tom Beugelsdijk is vader geworden

Kijkers in tranen na openhartig interview met Splinter Chabot en de worsteling rond zijn co­ming-out

13:34 Een openhartig interview met Splinter Chabot in De Wereld Draait Door heeft veel losgemaakt bij kijkers. In de uitzending van dinsdagavond vertelde Splinter Chabot, geflankeerd door zijn familie, uitgebreid over de worsteling met zijn coming-out. Die was zo erg, dat hij aan zelfdoding heeft gedacht. Kijkers waren tot tranen geroerd.