ADO Vrouwen kan play-offs bijna vergeten

ADO Den Haag Vrouwen kan de play-offs vrijwel vergeten. Een 1-0 nederlaag tegen Ajax in de laatste minuut betekent dat de ploeg van Sjaak Polak het niet meer in eigen hand heeft.

De opdracht vooraf was duidelijk. ADO moest bij aartsrivaal en bekerwinnaar Ajax een goed resultaat behalen om nog in de race voor het vierde en laatste play-offticket te blijven. Maar omdat concurrent Heerenveen met 1-0 van PEC Zwolle won, is de achterstand tot zes punten gegroeid. Met nog twee duels te spelen, wordt het voor ADO nagenoeg onmogelijk. Zelf moet het van VV Alkmaar en Heerenveen winnen, terwijl de Friezinnen in de voorlaatste wedstrijd van FC Twente moeten verliezen. Heerenveen, dat dus aan een punt uit de laatste twee wedstrijden genoeg heeft, heeft bovendien het voordeel van een beter doelsaldo (+5). Het zou dus nog van de Haagse vrouwen mogen verliezen. ADO, dat moeilijk tot scoren komt (12 doelpunten in 12 duels), moet flink aan het doelsaldo werken en hopen dat FC Twente hetzelfde doet.

Teleurstelling

Uitgerekend Marjolijn van den Bighelaar, die in het kampioensjaar 2011-2012 het shirt van ADO droeg, velde het vonnis in blessuretijd. Na een inworp werd de bal vanaf de achterlijn teruggetrokken waarna de aanvalster de ploeg van Polak in rouw dompelde. ,,De teleurstelling is heel erg groot", zegt doelvrouw Barbara Lorsheyd. ,,Vooral omdat we hier als winnaar van het veld hadden moeten stappen. We hebben de beste kansen gehad, we hebben het meeste risico genomen."

Lorsheyd was niet op de hoogte van de tussenstand bij Heerenveen-PEC. ,,Nee, maar we zijn er sowieso vol voor gegaan. Dat had die tussenstand niets aan veranderd."