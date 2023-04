Advocaat De Mos kritisch op OM na ‘gigantische mislukking’ om verdenkingen te bewijzen: ‘Zeperd’

Paniek op de woning­markt vanwege maatrege­len minister: ‘Verhuur­ders zetten hun woningen massaal te koop’

Recente maatregelen van de overheid om de woningcrisis op te lossen, dreigen volgens beleggers juist uit te lopen op een drama voor woningzoekenden en de woningmarkt. Nu veel investeerders massaal hun huizen verkopen, is er in veel grote steden bijna geen huurwoning meer te krijgen. ,,Dit is de giftigste cocktail ooit.’’