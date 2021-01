Advocaat en ouderenbonden willen nooit meer opsluiting kwetsbaren: ‘Dood Cees (87) topje van ijsberg’

Dertien Haagse daklozen vonden thuis in andere gemeente: ‘Hier hebben we rust en een frisse start’

10 januari Een jaar zaten ze in de daklozenopvang aan de Wenkebachstraat in Den Haag, maar eind vorig jaar ging het toch ineens heel snel. Raymond en Maria hebben sinds kort een woning in Krimpenerwaard. Totaal vonden dertien voormalig Haagse daklozen een nieuwe thuis in een andere gemeente.