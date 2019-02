Advocaat Job Knoester: ‘Ik strijd liever voor een tbs’er dan voor een drugsbaas’

Geroezemoes klinkt op deze vrijdagmiddag in café De Renbaan. De echte Scheveningers weten het. Café de Renbaan dat is de JAC- huiskamer. Nog altijd. Ook al ging de voetbalclub in 2008 op in SVC’08. Perzische tapijtjes liggen op tafel. De koffie is vers gezet, gewoon met een koffiezetapparaat. Voor de bouwvakker die net is binnengekomen, zit de werkweek er al op. Hij neemt een biertje, vertrekt weer met de koelbox in zijn hand waar zijn lunch in zat.