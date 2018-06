Advocaat uit Haagse regio is verdachte in amfetaminezaak

De advocaat werd in augustus vorig jaar van zijn bed gelicht. Zijn woning en een loods werden doorzocht. De aanhouding was het gevolg van een politie-inval in een loods in Brabant, begin april 2017. In het bedrijfspand vonden agenten amfetamine en een grondstof voor amfetamine. Al snel bleek dat de advocaat de loods had gehuurd en ogenblikkelijk weer had doorverhuurd.

Geldnood

Drie dagen zat de advocaat in voorarrest. In die tijd werd hij vier keer verhoord. Geldnood dreef hem tot de beslissing zich met louche zaken in te laten, vertelde hij de politie. Hij kreeg steeds minder zaken en door een loods te huren en weer door te verhuren, kon hij wat bijverdienen. Hij was hiervoor benaderd door een cliënt voor wie hij al vaker zaken had gedaan, maar waarvan hij ook wist dat die zeker een gevangenisstraf van een jaar erop had zitten.

Volgens de Deken van de Haagse Orde van Advocaten moet de strafpleiter meteen hebben geweten dat het voorstel van de cliënt geen zuivere koffie was. Zelfs voor aanvang van de huurovereenkomst nam hij nog geen kijkje bij de loods, had geen sleutels en wist niet wie al zijn huurders waren. Volgens de Deken is de advocaat daarmee een 'facilitator van criminele activiteiten'. Hij diende daarom een klacht in bij de tuchtrechter.

Genoeg

De tuchtrechter oordeelde deze week dat gezien het verleden van de advocaat het nu echt genoeg was. De raadsman had sinds het jaar 2000 al een officiële waarschuwing, vier berispingen, drie voorwaardelijke schorsingen en een onvoorwaardelijke schorsing aan zijn broek gekregen. De man werd definitief van het tableau geschrapt, waardoor hij nooit meer als advocaat mag werken. Er is geen enkel vertrouwen dat hij ooit nog zal handelen zoals een behoorlijk advocaat betaamt, zo luiden samengevat de woorden van de tuchtrechter in het vonnis.

Hoe het Openbaar Ministerie tegen de zaak aankijkt is nog onbekend. Het strafrechtelijk onderzoek loopt nog altijd.

De advocaat kan nog in beroep gaan tegen de maatregel van de tuchtrechter. Of hij dat zal doen is nog maar de vraag. Eerder kondigde de strafpleiter al aan dat hij zich per juli vrijwillig wilde laten uitschrijven als advocaat.