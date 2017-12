Advocaat Westendorp vrijdag herdacht in Zuiderstrandtheater

De herdenking begint om 14.00 uur in het theater aan Houtrustweg 505. Om 17.30 uur wordt hij in besloten kring naar het crematorium geleid waar door naasten afscheid wordt genomen.

In de overlijdensadvertentie noemen zijn vriendin, kinderen, zus en in herinnering zijn overleden vrouw hem een 'topvader', 'lief vriendje' en 'liefste broertje'. ,,Met zijn tomeloze energie en enthousiasme raakte hij vele levens. Zijn humor, belangstelling, passie en bevlogenheid tekenden hem in zowel zijn werk, muziek als privéleven. Hij was uniek. We zullen hem enorm missen.''