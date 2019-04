Advocaat wil beroepsverbod voor agenten die Mitch in fatale nekklem legden

De moeder, de ex-vriendin en zussen Lila en Germaine van Henriquez spreken vandaag tijdens de zitting in de extra beveiligde zaal op Schiphol. Zij vertellen over het leed dat hun is aangedaan. Zus Lila is de eerste die aan het woord komt. ,,Wederom zit ik hier”, zegt Lila. ,,Ik heb lang getwijfeld of ik hier wel zou spreken. Het gaat steeds slechter met me. Het is triest om te realiseren maar ik herken me zelf niet meer. Mijn hart kan dit onrecht niet bevatten.”



Dat de agenten onbestraft zouden blijven, vindt ze onbegrijpelijk. ,,De agenten namen de tijd om een flesje water te drinken, terwijl ze zagen dat hij bewusteloos was, of al niet meer leefde. Ik begrijp niet waarom de agenten niet zijn gestopt met hun bruut geweld. Ik begrijp niet dat ze niet de portofoon hebben gepakt om de ambulance te bellen.” Lila vindt dat de familie de enige is die in de zaak bestraft is. Want zij zijn Mitch kwijtgeraakt en in haar ogen zijn de agenten er veel te makkelijk van af gekomen.

‘Liegen’

Daarna komt Maria, de moeder van Mitch, aan het woord. ,,De agenten kunnen zoveel liegen als ze willen, maar in Gods ogen niet. Tot de dag van vandaag blijven ze zeggen dat ze niets verkeerds hebben gedaan.” Ze voelt zich in de steek gelaten. ,,Omdat er zo weinig is gedaan om hem te helpen.” Er is geen moment voorbijgegaan dat zij niet aan haar zoon heeft gedacht. ,,Ik hoop dat u als rechter kunt begrijpen wat het voor mij betekent.”

Ook zus Germaine spreekt. ,,Ik heb er geen woorden voor. Ik kan de mensen niet vergeven die mijn broer hebben gedood. Ik voel me leeg, kwaad, het is onbeschrijfbaar. Waarom zijn deze mensen nog vrij? En als ik hoor wat ze zeggen om er goed uit te komen, terwijl zij worden beschermd. Ze maken het slachtoffer een boeman.” De boosheid is te horen in haar stem. ,,Voor mijn part moeten jullie de agenten hun uniform afpakken, in de cel gooien en de sleutel weggooien.’’

Geen vader meer

Als laatste komt ex-vriendin Jennifer aan het woord. ,,Er was sprake van een complete miscommunicatie”, zegt Jennifer, de ex van Mitch, over de arrestatie. Ze vindt dat Mitch een misplaatste grap maakte, maar dat dat geen reden is om bij de aanhouding zo lang en zo veel geweld te gebruiken. ,,Hierdoor hebben mijn kinderen geen vader meer.” Sinds de dood van Mitch vertrouwt de zoon van Jennifer agenten niet meer. ,,Ik vind dat erg, maar het allerergste vind ik dat DH01 en DH02 (de agenten, red.) doen alsof ze gewoon hun werk hebben gedaan. Het was een normale aanhouding. Iedereen kon zien dat dat niet zo was. Ze willen gewoon niet toegeven dat ze niet goed hebben gehandeld.”

De agenten reageren op de woorden van de familieleden. ,,Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden”, zegt DH01. Hij voelt het verdriet. DH02: ,,Ook ik voel het verdriet intens.”



Schadevergoedingen

Advocaat Mireille Lousberg, kantoorgenoot van Richard Korver, loopt de kosten langs. Er worden zoveel mogelijk kosten opgevoerd, alles wat in de ogen van de advocaat volgens de regels voor vergoeding in aanmerking komt. Dat loopt uiteen van kosten die gemaakt zijn voor onderzoek naar bewijs, maar ook over een vakantie die niet doorging, ‘derving vakantiegenot’, shock- en immateriële schade. Voor shockschade vordert de familie 20.000 euro per persoon. Volgens de rechtbank was de schadevergoeding destijds een te zware belasting voor het strafproces. Dat had er mee te maken dat Mitch medeschuldig zou zijn - ‘hij werd terecht gearresteerd’.

Een advocaat motiveert shockschade voor de zoon als volgt: ‘Hij klapt dicht als het over zijn vader gaat. Als hij agenten op straat ziet, dan voelt hij zich onveilig. Het feit dat hij verstandelijk beperkt is, maakt het hem des te lastiger.’ ,,Hij sneed zichzelf met een metalen voorwerp en sloeg zijn vuist kapot op de muur. Hij krabde zichzelf overal, trok aan zijn haar als het over zijn vader ging.”

Opstapeling van fouten

Advocaat Korver vertelt namens de moeder en zussen van Mitch Henriquez over het bewijs en de straf die de agenten wat hen betreft zouden moeten krijgen. Volgens Korver heeft de politie, Rijksrecherche en het Openbaar Ministerie elkaar de hand boven het hoofd gehouden, informatie achtergehouden of doelbewust verkeerd gedeeld. Dat alles heeft ertoe geleid dat de familie van Mitch Henriquez weinig tot geen vertrouwen meer heeft in de rechtsgang.

Zo zijn er volgens de advocaat meerdere politiewetten geschonden. Te beginnen bij ‘hulp aan hen die dat behoeven te bieden’. ,,Daarna gaat het mis met de integriteit door een ‘apert vals bericht’ te versturen, dat hij in het busje onwel werd”, zegt Korver. ,,En daarna nog een keer door de cardioloog op de IC foute info te verstrekken over onder meer wanneer hij onwel werd.”



,,De stelling dat de agenten niet doorhadden dat ze niet wisten dat Mitch er erg aan toe was, is “volstrekt ongeloofwaardig en opnieuw een schending van de integriteit”, aldus Korver.

Doodslag

Collega advocaat van Korver, Mireille Lousberg, vindt dat de agenten kunnen veroordeeld worden voor doodslag: ,,De toets van proportionaliteit kunnen ze niet doorstaan. Daarbij was het geweld substantieel en ze werkten niet samen.” Volgens Lousberg kunnen de agenten daarom, zowel samen als ieder voor zich, verantwoordelijk worden gehouden.

Advocaat Korver wil een beroepsverbod voor de agenten. ,,De enige manier om de belofte van wijlen politiebaas Gerard Bouman ongedaan te maken.” Bouman beloofde hen, wat er ook gebeurde, dat ze hun baan mochten houden. De advocaat van de familie sloot af met de woorden dat de agenten minstens een celstraf van minimaal een half jaar onvoorwaardelijk moesten krijgen.

Strafpleiter Gerald Roethof zegt namens de nabestaanden dat hij ‘blij’ is dat de arrestatie in deze tijd speelde, zodat de aanhouding werd gefilmd. Roethof zegt dat de agenten steeds opnieuw hun eigen gedrag bagatelliseren. Hij slaat ze met hun eigen woorden van afgelopen maandag om de oren. ‘Een aanhouding die elke dag plaatsvind’. ,,Heeft u elke dag een Henriquez-zaak?”

Bedwang