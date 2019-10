Advocaat Yehudi Moszkowicz probeert verdachte van woningoverval Scheveningen vrij te krijgen

Advocaat Yehudi Moszkowicz gaat in beroep om een van de verdachten van een vermeende woningoverval vrij te krijgen in afwachting van haar rechtszaak. Zijn cliënte is een van de twee verdachten die nog vastzitten.

De zaak draait om een woningoverval in Scheveningen waarbij de overvallers zich voordeden als agenten en bewoners vroegen om hun zwarte geld in te leveren. Daarmee werd volgens het OM ruim 150.000 euro buitgemaakt, waarvan geen euro is teruggevonden. De overval zou in april van dit jaar zijn gebeurd. Eén verdachte werd drie maanden geleden al vrijgelaten, in afwachting van zijn rechtszaak. De andere twee moesten nog wel vast blijven zitten.

Moszkowicz, de advocaat van een van die twee - Stephanie J. - hoopte zijn cliënte nu ook vrij te krijgen. Ze betwist elke betrokkenheid bij het voorval en dreigt nu wel haar woning kwijt te raken. Dat terwijl volgens Moszkowicz de reclassering gerapporteerd heeft dat er geen beletsel is om haar vrij te laten in afwachting van haar rechtszaak. Het zou ook beter zijn voor de thuissituatie als ze voorlopig vrij zou komen. Bovendien, zo betoogde Moszkowicz, ging het hier niet om een diefstal of woningoverval, maar feitelijk om een oplichting, omdat de slachtoffers hun geld overhandigden.

Verzet

De rechters vonden echter dat J. toch niet vrij mocht komen. Haar raadsman liet daarop desgevraagd weten dat hij zich daartegen verzet en naar het hof stapt om ervoor te zorgen dat ze toch haar rechtszaak in vrijheid mag afwachten.

De zaak roept veel vraagtekens op, omdat aanvankelijk werd gesproken over een bedrag van ongeveer 250.000 euro dat buit zou zijn gemaakt. Later werd dat naar beneden bijgesteld naar ruim 150.000 euro. Volgens de advocaten van de drie verdachten is er echter geen enkele onderbouwing van dat bedrag. ,,Het is onduidelijk of er een woningoverval is geweest en wat er is weggenomen", zei de advocaat van Akin S.