Advocate Scheffer voor het leven uit ambt gezet

Scheffer hield tot haar aanhouding in 2012 praktijk in Den Haag en Amersfoort. Ze werd in 2014 veroordeeld tot 3,5 jaar cel vanwege oplichting en witwassen. Dit jaar werd ze in hoger beroep veroordeeld tot veertig maanden gevangenisstraf. Toen haar fraude bekend werd, pleegde haar man, het Utrechtse PVV-Statenlid Jos van Hal Scheffer, zelfmoord. De advocaat van Monique Scheffer stelt dat de malversaties het werk is geweest van de echtgenoot. Tegen de beslissing van het Haagse gerechtshof ging Scheffer in cassatie; deze procedure loopt nog.