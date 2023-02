Advocate van verdachte Edwin Jansen: ‘OM schrijft misdaadroman, maar er is geen criminaliteit’

Vermiste man na grote zoekactie in goede gezondheid aangetrof­fen

De vermiste man die zaterdag werd gezocht in een grote zoekactie in Den Haag, is in goede gezondheid aangetroffen. Dat meldt een woordvoerder van de politie. Het Veteranen Search Team was de zoekactie onder leiding van de politie gestart.

4 februari