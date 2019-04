Advocaten van agenten in zaak Mitch Henriquez vandaag aan het woord

De aanklagers eisten in hoger beroep het tijdelijke beroepsverbod omdat zij menen dat de agenten niets van de situatie hebben geleerd . Agent DH01 zei vorige week nog dat het enige wat hij anders zou doen als hij de klok kon terugdraaien, dat hij op die bewuste dag een vrije dag zou opnemen. ,,Dat baart ons zorgen’’, zei een van de aanklagers gisteren. ,,Het geeft geen vertrouwen dat ze het in een volgende vergelijkbare situatie anders zouden doen.’’

Met een beroepsverbod zou ook een wens van de nabestaanden worden vervuld. Zij waren boos omdat de inmiddels overleden korpschef Gerard Bouman kort na de dodelijk verlopen arrestatie, aan de agenten een baangarantie had gegeven. Advocaat Korver is namens de moeder en zussen van Mitch Henriquez maar wat blij met de eis van het OM. ,,Een tik op de vingers van de leiding van de politie.’’

Wapenstok

De twee agenten die anoniem door het leven gaan als DH01 en DH02 kregen er gisteren van de aanklagers flink van langs, ook al staat ook wat hen betreft niet ter discussie dat Henriquez terecht werd gearresteerd voor verstoring van de openbare orde. Maar het geweld wat ze gebruikten was veel te veel en veel te hard, vindt het OM. De een deelde stompen uit en smeerde pepperspray in de ogen van Mitch, terwijl DH01 minutenlang de levensgevaarlijke nekklem toepaste. De Arubaan kon toen al geen kant meer op, liggend op zijn buik met vijf agenten om hem heen, terwijl een agent hem ook nog eens in zijn zij stompte en een andere agent hem met de wapenstok op zijn benen sloeg.

Parkpop

Henriquez overleed eind juni 2015, een dag nadat hij was aangehouden op een muziekfestival Parkpop in Den Haag. Hij had geroepen dat hij een wapen bij zich had en zou daarbij op zijn kruis hebben gewezen. Vijf agenten, met wapenstok en pepperspray, probeerden de grote en sterke 42-jarige Henriquez in bedwang te krijgen bij zijn arrestatie.