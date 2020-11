Af en toe een uurtje bewegen met buren, vrienden of collega’s: Resi geeft gratis tips

Yuwa CoFit heet het programma waarmee u iedereen weer aan het bewegen wilt krijgen. Wat houdt het in?

,,De bedoeling is dat je andere mensen uitnodigt in een klein groepje te gaan sporten, bewegen of wandelen. Dat kunnen buren of vrienden zijn. Maar het is bijvoorbeeld ook heel leuk om een maand lang één keer per week met collega’s af te spreken die je al een tijdje niet hebt gezien.”