Affaire rond Omar Munie zwelt verder aan: ondernemende statushouder onder vuur

Subsideiregister

Opvallend is dat het initiatief van Munie, stichting Dutch Tulip, steeds wordt geroemd door de gemeente als die een project begint om statushouders te begeleiden naar werk. Maar in de rapportages over de resultaten is vervolgens niets te lezen over wat er van gekomen is. Ook is in het subsidieregister niet te vinden of er gemeentegeld naar de begeleiding is gegaan.