Afgebroken boomstam veroorzaakt ravage op Backershagenlaan

'Ongewone stilte' na aanrijding tussen scootmo­biel en personenau­to

14:34 Een bestuurder van een scootmobiel is dinsdag op de Loevesteinlaan in Den Haag in botsing geraakt met een personenauto. Het slachtoffer bleef na de aanrijding op straat liggen en reageerde nergens op. Het was een 'ongewone stilte', aldus de politie, die vandaag via Facebook terugblikt.