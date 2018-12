Afgedankte politiekleding wordt tas en meubel

Veroor­deeld voor ‘goedmoedi­ge’ klap in koffiehuis

16:11 Zijn vriend aan de speeltafel bakte er niet veel van, dus gaf Hagenaar Onder Y. (38) hem in het koffiehuis aan de Haagse Hoefkade een goedmoedige klap tegen zijn hoofd. Het theeglas dat hij in zijn hand had, spatte in het gezicht van de speler uiteen. Die liep een litteken op en ook een oogspier van het slachtoffer werkt niet meer.