'Afgelasten Light Walk enige juiste beslissing'

,,We gaan de komende twee weken de balans opmaken", zegt organisator Truus van Amstel. ,,Een groot deel van het geld is al uitgegeven aan acts, tenten, verkeersregelaars, 10.000 oliebollen en 1500 liter chocomel. Met het geld dat overblijft gaan we iets doen voor de deelnemers die het nu niet konden beleven." In welke vorm dat zal zijn, wordt de komende weken bezien. ,,We willen absoluut geen extra geld hieraan overhouden.” Van Amstel staat volledig achter het besluit om de tocht niet van start te laten gaan. ,,Het was de enige juist beslissing. Er zijn bouwhekken omgewaaid langs de route waar duizenden mensen zouden lopen. Je moet er niet aan denken wat er dan had kunnen gebeuren."

Agenda

Een nieuwe datum prikken was geen optie. ,,We hadden 60 acts, die ook een eigen agenda hebben. Je wilt niet weten wat een organisatie het is.”



Een verzekering die de kosten bij annulering zou dekken, had de organisatie niet. ,,Dat kost zo weer 10.000 tot 20.000 euro. Dan moet de ticketprijs omhoog en we wilden die juist zo laag mogelijk houden. Het is ook maar de vraag of een verzekeraar uitbetaalt, ze zoeken altijd uitwegen om niet te hoeven betalen.”



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!