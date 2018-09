Afghaans liefdeskoppel dat uit angst vriendin ontvoerde toch vrijgesproken

De vriendin had de Afghaanse gemeenschap verteld over de geheime relatie. Hierdoor liep het leven van de man gevaar en de vrouw dreigde te worden uitgehuwelijkt. Hardhandig sleurden de man (30) en vrouw (23) hun vriendin uit haar huis in Groesbeek. Ook dwongen ze haar zichzelf te ontkleden en maakten ze foto’s van de vrouw. Ze wilden bewerkstelligen dat de vrouw haar verklaring over de geheime relatie zou herroepen.