'Afghaanse geliefden ontvoerden klikspaan uit angst voor eerwraak'

,,We zagen geen andere uitweg'', zei de 23-jarige vrouwelijke helft van het paar vandaag bij het Haagse gerechtshof over de ontvoering. Doordat de gezamenlijke vriendin hun relatie aan de grote klok had gehangen zou haar vriend, een 30-jarige Rijswijker, mogelijk vermoord worden door haar oerconservatieve en gewelddadige vader en broer uit eerwraak. Zelf dreigde ze uitgehuwelijkt te worden, nadat haar broer haar al haast van de flat zou hebben gegooid. Met de ontvoering wilden ze de gezamenlijke vriendin dwingen om binnen de Afghaanse gemeenschap haar verhaal over hun heimelijke relatie weer te herroepen. Maar de klikspaan werd door het Afghaanse liefdespaar bijzonder hard aangepakt. Ze hadden hun vriendin in haar woonplaats Groesbeek van de scooter gereden, in een busje gesleurd, en naar een bos gereden. Ze bonden de klikspaan vast, en namen naaktfoto’s van haar.

Eerder veroordeeld

Eerder, in 2014, veroordeelde de rechtbank de man uit Rijswijk tot een celstraf van veertien maanden, waarvan zes voorwaardelijk. De vrouw uit Delft kwam er vanaf met een celstraf van twaalf maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Het OM had veel hogere straffen geëist, en spande daarom hoger beroep aan. De aanklaagster van het OM eiste vandaag tegen de man een celstraf van 32 maanden, waarvan zes voorwaardelijk, en tegen de vrouw een celstraf van 24 maanden, waarvan ook zes voorwaardelijk. Als deze straffen worden opgelegd, zouden de geliefden terug moeten naar de gevangenis. De aanklaagster vond dat gerechtvaardigd omdat de gezamenlijke vriendin de ontvoering niet meer te boven is gekomen. ,,Beide verdachten hebben haar leven kapot gemaakt'', aldus de aanklaagster. Doordat er ontuchtige foto’s zijn genomen van de ontvoerde vrouw in het busje is haar eer ook bedoezeld en komt ze binnen de Afghaanse gemeenschap niet meer aan een man. In haar schriftelijke slachtofferverklaring zei ze vaak aan zelfmoord te denken.

Ellende

Volgens de advocaat van de 30-jarige Rijswijker had de vrouw de ellende gedeeltelijk aan zichzelf te wijten, doordat ze de heimelijke relatie had verklikt. Ze wist welke nare gevolgen dat kon hebben voor het liefdespaar, aldus de advocaat.



De man en vrouw hebben de relatie voorlopig op een laag pitje gezet. ,,Ik wil de contacten met de familie goed houden, en me niet steeds opgejaagd voelen'', zei de vrouw.



De uitspraak in de zaak volgt over twee weken.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!