'Afkoopsommen kunnen leraar vaste baan kosten'

Wie via een uitzendbureau voor leraren op gesprek gaat bij een basisschool in Den Haag, kan z'n kansen op een vaste baan verspelen. Dat ontdekte leraar Donny Stumpel.

Stumpel heeft een eigen bedrijfje in e-sports en wilde daarnaast twee dagen in de week als basisschoolleerkracht aan de slag. Hij zocht de hulp van een uitzendbureau, omdat hij als ex-Arnhemmer weinig kennis heeft van de lokale onderwijsmarkt.

Nadat hij via het lokale bemiddelingsbureau twee gesprekken met Haagse scholen had gehad, ontdekte Stumpel dat hij een vaste baan in de het Haagse basisonderwijs voorlopig op zijn buik kan schrijven.

,,Dat komt door de afkoopsom die bureaus krijgen van de scholenkoepels'', zegt Stumpel die zijn verhaal eerder deed bij het Onderwijsblad. ,,Omdat ik via bemiddelingsbureau Brixs gesprekken heb gehad, moeten scholen compensatie betalen als ze mij vast in dienst nemen. Voor de twee dagen per week die ik wilde werken, is dat 8600 euro.''

98 scholen

En dan te bedenken dat de twee Haagse basisscholen met wie de beginnende leraar sprak, aangesloten zijn bij Lucas Onderwijs en de Haagse Scholen, samen goed voor 98 basisscholen in Den Haag en omgeving. ,,Bij al deze scholen kan ik voorlopig niet voor een vaste baan terecht.'' Ondanks het grote lerarentekort.

Volgens de koepels is er niets vreemd aan de compensatie voor bemiddelingsbureaus. Die voorkomt dat scholen de uitzendkrachten zomaar kunnen 'wegkapen'. Prima, maar moet de kandidaat-leraar daarvan dan de dupe worden, vraagt Stumpel zich af. ,,Ten eerste heeft het bemiddelingsbureau mij niks verteld over de afkoopsom. Anders was ik nooit met ze in zee gegaan. En dat bedrag gaan scholen echt niet betalen om mij in dienst te nemen.''

Keurig

Directeur Jasper van de Vooren van bemiddelingsbureau Brixs bezweert dat hij al zijn uitzendkrachten, 'ook de heer Stumpel', volledig informeert. Verder benadrukt hij dat de overeenkomsten met scholen keurig via Europese aanbestedingsregels tot stand zijn gekomen. ,,We zijn ook een gecertificeerd bedrijf.''

Stumpel heeft inmiddels op eigen kracht een baan gevonden op een basisschool in Poeldijk.