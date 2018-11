'Afrikanen volgen niet de mode, ze maken hem'

Een klein kapitaal was haar echtgenoot kwijt toen hij de, door Hilde Hoogwaerts (56) bij Nottet aan het Westeinde, gekochte naaimachine langs de douane op het vliegveld in Accra probeerde te krijgen. Achterlaten was geen optie, wist Paul Hoogwaerts die na een kort bezoek in Den Haag weer op huis aan was. Zonder naaimachine hoefde hij niet thuis te komen. De voormalige stuurman bij de koopvaardij werkte voor Nedlloyd, later Maersk, over de hele wereld en had daarbij altijd op de steun van zijn vrouw kunnen rekenen. Ze had maar twee dingen nodig om, in 28 jaar tijd, in meer dan tien landen een thuis te maken. Een naaimachine was daar een van. De ander was een koffiezetapparaat.