‘Afschaffen van verhuurdersheffing levert duizenden banen op’

17-jarige verdachte mag proces steekpar­tij Schevenin­gen in vrijheid afwachten

14:53 Het voorarrest van een van de verdachten die betrokken is in de zaak van de dodelijke steekpartij in Scheveningen is geschorst. De 17-jarige verdachte werd op 20 augustus aangehouden, als derde verdachte: hij zou mensen hebben opgeruid om te gaan vechten. Bij de steekpartij kwam een 19-jarige Rotterdammer om het leven.