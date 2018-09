Afscheid na 40 jaar: De foto bij het verhaal

Hij steekt zijn hand uit als begroeting: 'Jacques Zorgman, geen zorgen'. Typerend grapje voor de fotograaf, die 40 jaar voor deze krant met zijn camera op pad is geweest. Het is een voorzichtige vrijpostigheid van een bescheiden man. Zorgman is het tegenovergestelde van de keiharde paparazzi die alles en iedereen naar zijn hand wil zetten. Hij is vooral een ietwat onzekere ambachtsman met een hang naar perfectionisme.



'In de krant wordt het een liggende foto, maar u hoeft nu niet te gaan liggen, hoor', is een andere geliefde opmerking van Zorgman. Hij heeft er duizenden mensen mee geprobeerd gerust te stellen die het eng vonden om met een foto in de krant te komen. Het zijn mantra's die misschien nog wel meer bedoeld waren om zichzelf moed in te spreken om met de perfecte plaat op de redactie te komen. Dat deed hij talloze malen.



Hij maakte nieuwsfoto's van de val van de Muur, van door zure regen onbesneeuwde bergen in hartje winter Oostenrijk en van voetbalwedstrijden van het Nederlands Elftal. Hij maakte portretten van Herman Brood, van Grace Jones, van de Chippendales... ,,Wie heb ik eigenlijk niet gefotografeerd? Veel kinderen ook, en honderden honden en poesjes'', relativeert hij meteen. Die foto's waren voor de populaire rubriek Blokje Rond. Tinder avant la lettre voor asieldieren op zoek naar een nieuw baasje.