Afscheid van de zomer in Scheveningen: ‘Je schrijft toch hopelijk wel een beetje positief?’

Op Scheveningen Als SwingDance­Opa over de boulevard loopt, verschijnt bij iedereen een glimlach op het gezicht

6 augustus Iedereen kijkt op wanneer Hagenaar Roland Parijs alias SwingDanceOpa zijn rondje maakt. Het is ook geen alledaagse verschijning die voorbijkomt: een oude man met hoed en lange grijze baard. In zijn ene hand heeft hij een wandelstok, in zijn andere hand een draadloze speaker waaruit Amerikaanse swing uit de jaren 30 van de vorige eeuw klinkt. Wij spraken hem voor de rubriek Op Scheveningen.