Afscheid van Dylan (14) in groen-gele ADO kleuren grijpt iedereen naar de keel

Er is applaus, jankend geronk van motoren die de rouwstoet begeleiden en geknal van vuurwerkpotten op het plein naast het stadion, het Haags Kwartiertje.



Zo ziet een eerbetoon er uit in Den Haag voor een overleden ADO supporter. En zo moet het klinken. Hard en rauw. Aan de hoeveelheid mensen die maandagmiddag naar het stadion zijn gekomen voor het indrukwekkende afscheid van het kind nog maar dat vorige week aan kanker overleed, is het kleine hartje te herkennen dat Hagenezen in zich dragen.