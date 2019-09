Afscheid van een ‘heerlijk’ herenhuis in Wassenaar: ‘Het is tijd voor iets nieuws’

Het was een heerlijk familiehuis voor Ien en haar gezin, op een fijne en centrale locatie. ,,Mijn man en ik kochten het huis in 1982. We kwamen uit Leiderdorp en zochten in het westen van het land een huis vanwege ons werk hier," zegt Ien Leus. ,,In eerste instantie dachten we niet direct aan Wassenaar. Veel te duur, niet haalbaar. Maar dat bleek dus mee te vallen."