Afscheid van het stralende middelpunt van de familie

Lia van der Ende-Petterson (12 maart 1960 - 21 januari 2019) was een stoer en vrolijk meisje uit een warm nest in Maasdijk. Ze was de oudste dochter van negen kinderen. Uit verantwoordelijkheid, maar ook omdat het haar talent was om te zien wat er gebeuren moest, hielp ze haar moeder waar ze maar kon. Toen ze later zelf een gezin had, en haar man een groot bedrijf opbouwde, gedijde alles en iedereen onder haar handen. Ze maakte tijd en ruimte om te genieten met de kinderen en leerde hen te zorgen voor zichzelf, voor anderen en voor hun omgeving.



Toen de kinderen eenmaal groot waren en Lia, die altijd veel vrijwilligerswerk had gedaan, over meer tijd beschikte, haalde ze haar pedicure-diploma’s en startte een eigen bedrijfje. Haar klanten kenden haar en keken er niet van op als ze, als het mooi weer was, een telefoontje van haar kregen. Want op een stralende dag verplaatste Lia rustig al haar afspraken om in zee te zwemmen en te genieten van een boek op het strand. ‘Geef licht door, door zelf licht te zijn’ was haar motto dat ze dagelijks in praktijk bracht. Ze opende menig feestje op de dansvloer.



Lia steunde haar ondernemende dochter die in Naaldwijk een yoga-studio opende en leerde via haar over de kruidengeneeskunde.