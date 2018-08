Afscheid van oprichter van Duinrell

Van Zuylen van Nijevelt overleed vorige week op 87-jarige leeftijd. Van Zuylen van Nijevelt, die de adellijke titel graaf had, bouwde de theetuin met speeltoestellen op het landgoed van zijn vader in Wassenaar uit tot wat Duinrell nu is geworden. Met ruim een miljoen bezoekers per jaar is het een van de best bezochte attracties in Zuid-Holland. Het was zijn levenswerk, waarvan Van Zuylen van Nijevelt in 2000 afstand deed door het te verkopen aan zijn zonen Philip en Roderick.



In november van vorig jaar stopte de graaf als commissaris van Duinrell. Zijn taken werden overgedragen aan zijn zoon Roderick van Zuylen. Zoon Philip heeft de dagelijkse leiding over het attractie- en vakantiepark Duinrell.