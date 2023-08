Afscheidsconcert van Golden Earring met duizend muzikanten uitgesteld naar volgend jaar

Rijswijk Buiten krijgt er met ‘De Machinist’ een rits nieuwbouw­wo­nin­gen bij, geheel in spoor­weg-stijl

De voorverkoop van woningen in vijf grote nieuwe woonblokken in Parkrijk, in Rijswijk Buiten, start na de zomer. Het nieuwbouwproject, ‘De Machinist’ genaamd, bestaat in totaal uit 109 verschillende soorten appartementen.