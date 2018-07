Afval en uitwerpselen van mensen vervuilen natuurgebied Madestein

Het is Jacqueline van der Vis een doorn in het oog, de afvalhopen die in natuurgebied Madestein blijven liggen. Als buurtbewoonster laat ze graag de hond uit in het aangewezen losloopgebied. ,,Dit is niet eenmalig, het is een langlopend en terugkerend probleem", aldus Van der Vis. ,,Barbecues, etensresten, menselijke uitwerpselen. Het is een ranzige bende."

Hondenbezitters hebben te maken met een opruimplicht voor de hondenpoep. Des te vervelender dat er door anderen toch rotzooi wordt achtergelaten. ,,Het is zo'n mooi gebied, laten we het dan ook mooi houden met z'n allen." Extra gevaar is dat honden zich soms te goed doen aan de achtergebleven etensresten. Een kippenbotje kan echter dramatisch uitpakken voor een hond als de maag er door wordt geperforeerd.

De gemeente Den Haag is bekend met de klachten, die onder meer vanuit nieuwbouwwijk Vroondaal komen. ,,Er is dan ook direct geschakeld. We hebben extra handhaving ingezet in het recreatiegebied", laat een woordvoerster van de gemeente Den Haag weten. ,,En we hebben samen met een aantal bewoners een ronde door Madestein gelopen om te kijken en luisteren naar de problemen die er spelen en deze vanuit de omwonenden te ervaren."

Boetes

Dit jaar zijn 36 mensen door handhavers of boswachters aangesproken op hun gedrag in het gebied. Drie van hen kregen een prent. In 2017 waren er 81 zogenoemde 'contactmomenten' en werden dertien boetes uitgeschreven.

Naast bekeuringen uitschrijven wordt er dus ook gepraat met recreanten. ,,Afgelopen weekend is er een speciale actie geweest met de teams handhaving Loosduinen en boswachters om extra te controleren op barbecue-afval in het recreatiegebied. Naast een aantal gesprekken, waarbij mensen bewust werden gemaakt van gevaar van vuur bij droogte en het belang van het schoon achterlaten van het gebied, zijn hier geen boetes uitgeschreven."

Ook in andere parken waar gebarbecued mag worden, zoals het Zuiderpark en de Uithof , blijft regelmatig troep liggen. De gemeente Den Haag is daarom een 'bbq-campagne' gestart om te proberen het gemakzuchtige gedrag van sommige recreanten te veranderen.