Afvalbakverzamelaar zoekt speciale container in Den Haag: ‘Neemt wel iets meer ruimte in dan postzegels’

Offerfeest wordt dit jaar heel anders: Haagse moslims wijken uit voor gebed

20:31 Terwijl in Rotterdam veel moskeeën het offerfeestgebed morgen vanwege corona laten schieten, kunnen moslims in Den Haag bijna overal terecht voor de jaarlijkse religieuze bijeenkomst. Het is wel anders dan normaal. Zo huurt een moskee zalencentrum Opera af en bidden anderen in het Zuiderpark. ,,We roepen ook iedereen op om elkaar na afloop niet in de armen te vliegen.’’