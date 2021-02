Agent (30) omgekomen bij ongeluk, zijn vrouw en collega is zwaargewond

Verkeers­slacht­of­fer Bergen is 30-jarige politieman uit Maassluis

13:32 De bestuurder van een auto die gistermiddag op de N9 ter hoogte van Bergen door een verkeersongeval om het leven kwam, is een 30-jarige politieman uit Maassluis. De man was een hondengeleider van de Haagse hondenbrigade, zo is te lezen op de Facebookpagina van Politiehonden Noord-Holland.