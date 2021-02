Agent (30) omgekomen bij ongeluk, zijn vrouw en collega zwaargewond

Bewoners Zeehel­denkwar­tier voelen zich bedonderd: ‘Nieuwe parkeer­plek­ken zijn 670 procent duurder’

1 februari Ze voelen zich bedonderd. Bewoners in het Zeeheldenkwartier raken in de Zoutmanstraat zeker zestig parkeerplekken kwijt, die ze keurig gecompenseerd zouden krijgen. Maar de extra plekken in de garage de Zeeheld worden 670 procent duurder dan straatparkeren: ,,Dit is een klap in ons gezicht.”