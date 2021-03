Agent die vrouw opzij duwde op Malieveld 'zag het busje niet’

Op sociale media gaan beelden rond waarop is te zien hoe een aantal ME’ers uit een bus rennen. ,,Ze moesten met spoed een aanhouding verrichten”, legt de politie uit. ,,Een van de agenten duwde daarbij de vrouw opzij. Hij heeft niet gezien dat er nog een ander busje aan kwam rijden.” Door de duw viel de vrouw tegen het busje aan. ,,Dit was nadrukkelijk niet de bedoeling.”

Twintig aanhoudingen

Kritisch

Het politieoptreden roept veel vragen op. Op sociale media circuleren videobeelden van agenten die hard inslaan op een weerloze activist. Amnesty International is kritisch en eist een onderzoek. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft aangegeven het optreden van de ME tijdens de demonstratie te gaan nabespreken met de korpschef van de politie en de hoofdofficier van justitie. Dat is gebruikelijk bij grote demonstraties in de stad, zegt Van Zanen.