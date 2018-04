Agent doet oproep na mishandeling: ‘Wees een vent en meld jezelf’

Leerlingen leren over 'Water & Klimaat in jouw straat'

15:04 Het Hoogheemraadschap van Delfland lanceert woensdag een uniek lespakket: 'Water & Klimaat in jouw straat'. Het is een lespakket over water en klimaatadaptatie voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Delfland stelt dit lespakket gratis ter beschikking aan iedereen die ermee aan de slag wil. En het is niet de eerste keer, want Delfland biedt regelmatig lespakketten aan.