Agent in zaak Mitch Henriquez: ‘Ik vecht voor het recht waarin ik ondanks alles nog geloof’

LIVE Hoger beroepNa het horen van de strafeis in het hoger beroep van de agenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez gisteren, komen de advocaten van de agenten vandaag aan het woord. Verslaggeefster Jorina Haspels is aanwezig in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol en twittert live mee.

Advocaat van de agenten Caroline de Sitter begint over het wantrouwen van de familie met betrekking tot het onderzoek en de uitspraken van het Openbaar Ministerie (OM) over de houding van de agenten. ,,Wij zijn ervan overtuigd dat uw verschrikkelijke gemis de schuld is van de agenten”, zegt ze namens de agenten. ,,Maar wie beschermt hen om een stap naar voren te doen als een verdachte zich verzet, vraagt een van de agenten zich hardop af. Hij geeft aan te leven met gevoelens als angst, woede, verdriet en medeleven, maar uiteindelijk heeft besloten te vechten voor het recht waarin hij ondanks alles nog gelooft.”



Bij de strafeis is gisteren, naast een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, een beroepsverbod van twee jaar geëist vanwege de houding van de agenten en gebrek aan inzicht in handelen, aldus het OM.

Overlijden

De Sitter noemt de situatie teleurstellend. ,,De agenten dachten dat Henriquez onder invloed moest zijn geweest van drugs”, zegt De Sitter. ,,Toen bleek dat hij dat niet was, zaten de agenten met de vraag waaraan hij moest zijn overleden. Veel verklaringen van de agenten worden ondersteund door onderzoek”, vervolgt de advocate. ,,De enige reden dat die uit verband worden getrokken of terzijde gelegd, is omdat anders het overlijden niet kan worden verklaard. Maar dat stadium zijn we gepasseerd.”



Volgens De Sitter was het toepassen van de nekklem niet ongebruikelijk, nam de agent niet veel risico’s en was het niet disproportioneel. ,,Zodra verdachte onder controle was, heeft agent DH01 losgelaten. En ook steeds de gelegenheid gegeven aan Henriquez om te stoppen met zijn verzet.” De Sitter haalt verschillende deskundigen aan en zegt: ‘Dat bij verstikking hij geleidelijke verslapt zou zijn, en niet plotseling was weggevallen.’



Overigens was de doodsoorzaak voor het OM niet eens zo relevant. Zij stelt dat de doodsoorzaak niet vastgesteld kan worden en acht daarom alleen bewezen medeplegen van mishandeling met de dood tot gevolg. Voor de agenten is het wel belangrijk om nog duidelijk te maken dat Mitch niet overleed als gevolg van de nekklem. Het Gerechtshof maakt haar eigen afweging.



Beroepsverbod

Het Openbaar Ministerie heeft gisteren tegen de agenten een beroepsverbod van twee jaar geëist, naast een voorwaardelijke celstraf van een half jaar. Met de strafeis heeft het OM een ommezwaai gemaakt. Eerder eiste ze alleen een veroordeling voor mishandeling, zonder straf. Nu vindt ze net als de rechter eerder, de agenten schuldig aan het medeplegen van mishandeling met de dood tot gevolg. Maar omdat de agenten de dood van Henriquez ook niet wilde, en het gebeurde terwijl ze aan het werk waren, is alleen een voorwaardelijke celstraf geëist.



Met een beroepsverbod zou ook een wens van de nabestaanden worden vervuld. Zij waren boos omdat de inmiddels overleden korpschef Gerard Bouman kort na de dodelijk verlopen arrestatie, aan de agenten een baangarantie had gegeven. Advocaat Korver is namens de moeder en zussen van Mitch Henriquez maar wat blij met de eis van het OM. ,,Een tik op de vingers van de leiding van de politie.’’

Parkpop

Henriquez overleed eind juni 2015, een dag nadat hij was aangehouden op een muziekfestival Parkpop in Den Haag. Hij had geroepen dat hij een wapen bij zich had en zou daarbij op zijn kruis hebben gewezen. Vijf agenten, met wapenstok en pepperspray, probeerden de grote en sterke 42-jarige Henriquez in bedwang te krijgen bij zijn arrestatie.

De rechtbank veroordeelde de twee agenten eerder voor mishandeling van Mitch Henriquez met de dood tot gevolg. Ze kregen een voorwaardelijke celstraf van een half jaar. De agenten zijn in hoger beroep gegaan, omdat ze vrijspraak willen.