Agent in zaak Mitch Henriquez krijgt voorwaardelijke celstraf, tweede agent vrijgesproken

Een van de twee politieagenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez, is in hoger beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. Hij was degene die een nekklem aanlegde. De andere agent werd door het gerechtshof Den Haag vrijgesproken. Dat is vandaag besloten in de extra beveiligde zittingszaal op Schiphol.

Het Hof spreekt DH01 vrij van doodslag, maar hij is wel is hij schuldig aan mishandeling met de dood tot gevolg. Daarom krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. Alle handelingen die DH02 van zijn als rechtmatig beschouwd en daarom werd de agent volledig vrijgesproken. Dit gaat tegen de wens van het Openbaar Ministerie en de nabestaanden in. Het OM eiste tegen beide agenten in april een beroepsverbod van twee jaar een een half jaar voorwaardelijke gevangenisstraf voor het medeplegen van mishandeling met de dood tot gevolg. Met de eis maakte het OM een ommezwaai. Eerder eiste ze alleen een veroordeling voor mishandeling, zonder straf, omdat er geen causaal verband zou zijn tussen het geweld van de agenten en zijn dood.

De rechter oordeelde in december 2017 al anders: Zonder nekklem had Henriquez nog geleefd. ‘Voortschrijdend inzicht’, onder meer door een aanvullend rapport van een deskundige zorgde ervoor dat het OM in april dezelfde stelling als de rechtbank innam.

Wens

De agenten gingen destijds tegen de uitspraak van de rechter in beroep, ze wilden vrijspraak. Het leidde ertoe dat bij de inhoudelijke behandeling het OM naast de voorwaardelijke celstraf ook een beroepsverbod eiste. De aanklagers vonden dat de twee agenten ‘geen enkel inzicht’ in hun handelen vertoonden.

Met de eis voor een beroepsverbod ging een wens van de nabestaanden in vervulling. Zij pleiten voor zo'n verbod omdat de inmiddels overleden korpschef Gerard Bouman garandeerde dat de agenten niet zouden worden ontslagen, wat de rechter ook zou beslissen. Alleen een beroepsverbod zou die garantie ongedaan kunnen maken.

Vorige week stuurde de moeder van Mitch, Maria Henriquez, een open brief aan huidig korpschef Erik Akerboom. Daarin pleit ze toch dat als de politieagenten veroordeeld worden, de dienders ontslagen worden. ‘Wij menen dat als politieagenten worden veroordeeld voor een misdrijf dat de dood van een burger tot gevolg heeft, het niet passend is dat deze mensen dan nog in dienst van de politie staan, in welke functie dan ook’.

Wapenstok

Mitch Henriquez overleed eind juni 2015, een dag nadat hij was aangehouden op een muziekfestival Parkpop in Den Haag. De 42-jarige Arubaan had geroepen dat hij een wapen bij zich had en zou daarbij op zijn kruis hebben gewezen. Vijf agenten, met wapenstok en pepperspray, probeerden Henriquez in bedwang te krijgen. Twee van de betrokken agenten staan terecht. Na zijn dood ontstonden dagenlang rellen in de Haagse Schilderswijk. De betrokken agenten werden ernstig bedreigd. Zij hebben zelfs moeten onderduiken. Mede daarom worden ze volledig afgeschermd in de rechtbank en aangeduid als DH01 en DH02.

