Agent lekte geheime informatie in ruil voor geld

De Haagse agent die in november werd opgepakt omdat hij informatie had gelekt, deed dat volgens het Openbaar Ministerie voor geld. Dat blijkt uit de dagvaarding. Aankomende maandag moet de agent voor het eerst bij de rechtbank komen. Het gaat dan nog om een niet-inhoudelijke zitting.

Volgens het OM heeft de in Zoetermeer wonende diender van veertig personen gegevens uit het vertrouwelijke politiesysteem gehaald en in ruil voor steekpenningen overhandigd aan een 50-jarige medeverdachte uit Raamsdonksveer. Het ging om namen en kentekens, maar ook om inhoudelijke informatie die over personen in het politiesysteem zijn opgeslagen. Hij zou dat tweeëneenhalf jaar ongestoord hebben kunnen doen.

In 2017 werden nog twee agenten van de Eenheid Den Haag opgepakt. De een was een diender die in het beveiligingsteam werkte van PVV-leider Geert Wilders. De ander verkocht volgens het OM informatie over 31 personen aan criminelen.

Het jaar daarvoor speelde de zaak tegen Amine A. Hij zocht informatie over hennepkwekerijen op in het systeem, tipte dat aan zijn vrienden door, die vervolgens de kwekerijen leegroofden voor de politie ter plekke was. Hij werd veroordeeld tot vier jaar cel.